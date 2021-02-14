«اقتصادية البرلمان» تستكمل مناقشة قانون الصكوك السيادية اليوم

تشهد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، حيث يعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لمتابعة تنفيذ توصياتها التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.