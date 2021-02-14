حريق مطعم في الإسكندرية.. وقرارات عاجلة من النيابة

أمرت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلاع حريق بأحد المطاعم السورية وسؤال العاملين عن الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق، وطلب سرعة مراجعة إجراءات الحماية الخاصة بالمحل وكافة اشتراطات الصحة والسلامة، وكافة التراخيص الخاصة بالمحل.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يُفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق بمدخنة مطعم «البيت الشامي» السوري بمنطقة الأزاريطة بدائرة قسم الشرطة دون إصابات.وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم برفقة سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمدخنة المطعم، وتم السيطرة عليها وإخمادها بمساعدة عمال المطعم دون حدوث إصابات.وبسؤال العاملين قرروا انهم فؤجوا باشتعال النيران في المدخنة وامتدادها خارج المحل دون السيطرة عليها.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.