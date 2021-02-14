ضبط 9000 عبوة زبادي وعصائر فاسدة في الأقصر (صور)

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، ضبط 9000 عبوة زبادي وعصائر منتهية الصلاحية، بأحد المخازن الكبرى التابعة لشركة شهيرة.وأشار إلى أنه تم شن حملة للمرور على الأسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة بحملة مساء أمس السبت، وأسفرت ضبط الزبادي والعصائر منتهية الصلاحية بأحد المخازن الكبرى التابع لشركة شهيرة قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، وتم ضبط المسئول عن المخزن، والتحفظ على جميع المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك، وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض النيابة المختصة للتحقيق.