أمريكا: الدبلوماسية هى الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأمركي، أنطوني بلينكن، إن موقف الولايات المتحدة، هو رفض امتلاك إيران لسلاح نووي.وأضاف «بلينكن»، في تغريدة عبر «تويتر»: «يسعدني أن أرى المبعوث الخاص لإيران روب مالي يبدأ بداية رائعة في الدبلوماسية المبدئية»، مشيرًا إلى أنها أفضل طريقة لضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي.يذكر أن مالي كان يعمل مستشارًا سابقًا للسياسة الخارجية بإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت قبل أيام بأن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني، موضحةً أنها تحققت في 8 فبراير من وجود 3.6 جرامات من اليورانيوم المعدني في منشأة أصفهان.وتعدّ هذه المسألة حساسة إذ إنّ هذا اليورانيوم المعدني قد يستخدم في صناعة أسلحة نووية.