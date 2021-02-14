كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع الذروة الصباحية من اليوم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:- الطريق الدائري آخر وصلة المريوطية في اتجاه الطريق الصحراوي.- كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد.- محور 26 يوليو شهد كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان.- الطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، ظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج.- زحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية.- ميدان رمسيس اتجاه مدينة نصر- الدائري من الأوتوستراد للكورنيش.- محور صفط اتجاه الدائري.- شارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة