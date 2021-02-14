484 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الأحد 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 6 حالات وافدة من الخارج.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدرته الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 ألفا و743 حالة، تعافى منها 124 ألفا و734 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و736 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1273 حالة بعد تم تسجيل 6 حالات جديدة.