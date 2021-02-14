ارتفاع أرباح قطاع مواد البناء الصيني 3% خلال 2020

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع مواد البناء الصيني شهد نموا مطردا في كل من الإنتاج والأرباح خلال عام 2020.وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، إلى أن شركات مواد البناء، التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (حوالي 3.1 مليون دولار أمريكي)، سجلت أرباحا مجمعة بلغت 1ر487 مليار يوان العام الماضي، بزيادة قدرها 3.2% على أساس سنوي.ونما إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات المذكورة 1ر0% على أساس سنوي إلى 5.6 تريليون يوان.