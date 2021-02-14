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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع أرباح قطاع مواد البناء الصيني 3% خلال 2020

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:04 ص
مواد البناء
مواد البناء
وكالات
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع مواد البناء الصيني شهد نموا مطردا في كل من الإنتاج والأرباح خلال عام 2020.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، إلى أن شركات مواد البناء، التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (حوالي 3.1 مليون دولار أمريكي)، سجلت أرباحا مجمعة بلغت 1ر487 مليار يوان العام الماضي، بزيادة قدرها 3.2% على أساس سنوي.

ونما إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات المذكورة 1ر0% على أساس سنوي إلى 5.6 تريليون يوان.

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