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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 105 مخالفات تموينية خلال 24 ساعة بالمنوفية

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:03 ص
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن تحرير 105 مخالفات تموينية خلال حملة مكبرة الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص ومستودعات ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم في السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

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