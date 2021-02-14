ضبط 105 مخالفات تموينية خلال 24 ساعة بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن تحرير 105 مخالفات تموينية خلال حملة مكبرة الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص ومستودعات ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم في السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.