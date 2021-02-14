371 إصابة جديدة بـ«كورونا» في طوكيو

أعلن مسئولو حكومة العاصمة اليابانية، تسجيل 371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم الأحد - أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في طوكيو لا يزال أقل من 500 حالة، وذلك لليوم الثامن على التوالي.يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في العاصمة طوكيو منذ بداية تفشي الوباء بلغ 106 آلاف و505 حالات.