بعد براءته.. ترامب: حركتنا التاريخية لجعل أمريكا عظيمة بدأت للتو

رحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتبرئته في الكونجرس من تهمة التحريض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن حركته بدأت للتو.وأعرب ترامب - حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الأحد - عن امتنانه لمحامييه وكل الذين وقفوا بجانبه في مجلسي الشيوخ والنواب، واصفًا محاكمته بأنها "مرحلة أخرى من أكبر الملاحقات في تاريخ البلاد".وقال ترامب مخاطبا مؤيديه: إن «حركتنا التاريخية والوطنية والرائعة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو»، مؤكدا أنه لديه المزيد للمشاركة معهم في الأشهر المقبلة.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، برأ ترامب لعدم توافر أصوات كافية لإدانته، وبتبرئته في مجلس الشيوخ، يمكن له أن يترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2024.