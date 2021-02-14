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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد مصابي زلزال اليابان لـ100 شخص

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:55 ص
زلزال
زلزال
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أعلنت اليابان ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر وضرب مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق البلاد إلى 100 شخص، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وتعليق القطارات السريعة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأحد، أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا في الزلزال الذى وقع الليلة الماضية، ولم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وتواترت أنباء عن وقوع إصابات في مقاطعتي فوكوشيما ومياجي و6 أخرى، بما في ذلك تشيبا وكاناجاوا وسيتاما، وجميعها مجاورة للعاصمة طوكيو، وشعر السكان بالزلزال في عدة مناطق أخرى من بينها العاصمة.

ونتيجة الزلزال، فاضت مياه من حوض تخزين وقود نووي مستنفد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة، والتي عانت من انهيارات نووية ناجمة عن زلزال وتسونامي هائل ضرب المنطقة قبل 10 سنوات، لكنها لم تتسرب، وفقًا لمشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، ولم تبلغ المرافق النووية الأخرى عن أي اختلالات حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء صباح اليوم، إن الحكومة تلقت تقارير عن سقوط العديد من الإصابات، ولكن لم ترد أنباء عن وفيات حتى الآن، وحث الناس على توخي الحيطة والحذر والبقاء في حالة تأهب، وأضاف "نحث السكان على اتخاذ حذرهم من خلال إيلاء اهتمام وثيق للمعلومات المقدمة من السلطات المحلية"، مشيرًا إلى احتمالية تكرار زلازل من الدرجة السادسة وفقا لمقياس شدة الزلازل الياباني خلال الأيام السبعة المقبلة أو نحو ذلك.

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