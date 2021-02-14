«الرى»: حالة استنفار قصوى استعدادا لمواجهة الأمطار الغزيرة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.وأكد وزير الري، الأحد، أن جميع أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها لمجابهة أي طارئ، وجاهزية وحدات الطوارئ لمواجهة أي ازدحامات فى المجارى المائية.وأوضح عبدالعاطي، أنه يتم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها التي تعمل على مدار الساعة رصد ومتابعة حالة الأمطار التي قد تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.يأتى ذلك فيما تشير توقعات الطقس إلى سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء إلى الجمعة على معظم محافظات الوجه البحري وسيناء والقاهرة والإسكندرية ومطروح، مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة من يومي الثلاثاء والأربعاء والذروة من مساء الثلاثاء إلى فجر الخميس.