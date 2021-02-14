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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة بكوسوفو

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:47 ص
الانتخابات
الانتخابات
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توجه الناخبون في كوسوفو اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها البلاد لتشكيل حكومة جديدة، وذلك وسط جائحة فيروس كورونا المستجد والركود الاقتصادي وتعثر المفاوضات مع صربيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن حوالي 8ر1 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات في 2400 مركز اقتراع، مشيرة إلى أن الناخبين سيختارون 120 مشرعا من بين أكثر من ألف مرشح من 28 جماعة سياسية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه يحق لحوالي 100 ألف من مواطني كوسوفو في الخارج التصويت بالبريد، مشيرة إلى أن المصابين بفيروس كورونا سيتمكنون من التصويت من خلال فرق الاقتراع المتنقلة.

ولا يزال الحد من البطالة ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد من أكبر التحديات التي تواجهها كوسوفو.

وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثة خبراء انتخابات إلى كوسوفو لمراقبة عملية التصويت.

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