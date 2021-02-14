اليوم.. 3 وزراء في البرلمان لحسم أزمة عمال التشجير والمؤقتين

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة والعاملين على حساب الصناديق والمؤقتين، وذلك بحضور وزراء الزراعة والمالية والتنمية المحلية، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة.وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هذا الملف عالق منذ البرلمان السابق، وبحثه الآن أصبح ضرورة ملحة من أجل الوصول لحد أدنى للأجور لتلك العمالة وتغيير الشكل التعاقدي لتثبيتهم، واعطائهم الضمانات اللازمة لعدم تسريحهم من الوزارة دون أي تعويض.ولفت إلى أن اللجنة ما زالت على تواصل مستمر مع الحكومة من أجل الوصول لصيغة توافقية تعمل على حل مشكلة تلك الفئة.