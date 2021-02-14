غدًا.. «صحة النواب» تستكمل مناقشة بيانات الوزراء

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا غدًا الإثنين؛ لمتابعة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عنها لدراسة بيانات الوزراء فيما يخص قطاع الصحة والسكان.وتستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، متابعة عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الصحية، لدراسة بيانات الوزراء فيما يخص قطاع الصحة والسكان.