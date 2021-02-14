قوى عاملة البرلمان تناقش مشكلة عمال الزراعة اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.ويحضر في الاجتماع بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والقوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتستمع لهم بشأن موقف حل مشكلة العمال والعاملين المؤقتين وصرف الحد الأدنى للأجور لهم.