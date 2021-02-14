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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بتخفيضات 30% للسلع.. التموين: انتشار مكثف لـ«أهلا رمضان» هذا العام

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:36 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا العام سوف يشهد انتشار كثيف لمعارض "أهلا رمضان"، بتخفيضات تتفاوت من 25 لـ 30%.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك غرفة الصناعات الغذائية.

وطالب المصيلحي الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وأشار المصيلحي إلى أنه من المخطط بدء تلك المعارض في مطلع شهر أبريل، على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة ١٠ أيام.

وقال إن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، سوف تراعي نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.

وأوضح أن منافذ جمعيتي التي يصل عددها إلى 6000 منفذ، سوف تشارك في معارض أهلا رمضان هذا العام، مؤكدًا أن المعارض سوف تشمل كل أنواع السلع والسلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

كما شدد على وجود تنسيق كبير مع السادة المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وكشف خلال لقائه بالموردين، إلى أن السلاسل التجارية سوف تشارك أيضًا هذا العام في معارض أهلًا رمضان كالعام السابق بتخفيضات كبيرة للسلع وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك.

وشدد على ضرورة التزام كافة المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
التموين
التموين
التموين
التموين

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