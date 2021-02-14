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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا إصابات محلية بكورونا وتسجيل 7 حالات وافدة من الخارج

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:30 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن تسجيل 7 إصابات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 89 ألفا و763 حالة وظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ 7 الوافدة تم تسجيلها بواقع حالتين في كل من شنجهاي وقوانغدونغ وحالة واحدة في كل من منغوليا الداخلية وسيتشوان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4861 حالة غادر منها 4621 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 81 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84 ألفا و438 شخصا، وأن 11 ألفا و635 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 428 حالة منها 287 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10767 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 193 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 937 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10160 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و859 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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