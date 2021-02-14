مسئولون أمريكيون: داعش يعيد بناء نفسه داخل مخيمات النازحين بسوريا

حذر مسؤولون أمريكيون من أن تنظيم داعش الإرهابي يعيد بناء نفسه وقواعده داخل مخيمات النازحين بسوريا.ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأحد، عن المسئولين قولهم - إن داعش يحول الآن بسرعة المخيمات المكتظة بالنازحين وفي مقدمتها مخيم الهول إلى قاعدة لعملياته الإرهابية، مشيرين إلى أن العنف الوحشي الذي طالما اتبعه التنظيم هو مجرد جزء من المشكلة.وأضاف المسئولون، أن داعش نقل عدد من عائلات عناصر التنظيم من الهول باستخدام شبكات التهريب في محافظتي الحسكة ودير الزور، كما قام بتهريب أسلحة إلى المخيمات في الأشهر الأخيرة.وأشار المسئولون إلى أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 60 ألفا معظمهم من النساء والأطفال، قد عزز بالفعل دوره كفاعل رئيسي في الشبكة المالية للجماعة الإرهابية، مما يساعد في نقل احتياطياته النقدية التي تقدر بنحو 100 مليون دولار.