اليابان: لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي

قال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي، إنه لا يوجد خطر من احتمالية حدوث موجات المد العاتية (تسونامي)، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق شمال شرق البلاد منذ ساعات وبلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر.وأضاف رئيس الوزراء - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، صباح اليوم الأحد - أن محطات الطاقة النووية لم تبلغ عن حدوث أي مشاكل في أعقاب الهزة الأرضية القوية.وكان الزلزال - الذي قالت وكالة الأرصاد الجوية إن مركزه وقع قبالة ساحل محافظة "فوكوشيما" وعلى عمق 55 كيلومترا - قد تسببت في إصابة أكثر من 120 شخصا.