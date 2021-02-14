12 ألفا و194 حالة إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أنه تم تسجيل 12 ألفا و194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 10 ملايين و904 آلاف و940 حالة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد - إنه تم تسجيل 92 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 155 ألفا و642 حالة.وأضافت الوزارة، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 ملايين و600 ألف و625 شخصا، وذلك بعدما تعافى 11 ألفا و395 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة الهندية إلى أنه توجد 136 ألفا و571 حالة نشطة في البلاد.