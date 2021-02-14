6114 إصابة جديدة و218 وفاة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، 6 آلاف و114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و334 ألفا و561 حالة.وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، أنه تم تسجيل 218 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 64 ألفا و960 حالة.وبلغت الحالات النشطة 150 ألفا و500 حالة، بينما تعافى مليونان و112 ألف حالة من الجائحة.