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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يبدأ وضع خارطة عمل أمانة الشباب بالجيزة

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:58 ص
حماة الوطن
حماة الوطن
أشرف لاشين
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قال الدكتور إسلام عوض، المتحدث الرسمي باسم أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، إن أمانة الشباب بالمحافظة، عقدت مساء أمس السبت، أول اجتماعاتها برئاسة محمد أبوعيسى أمين الشباب، وبحضور أمناء شباب المراكز والأقسام.

وقال «عوض»، إن الإجتماع ناقش خطة عمل الأمانة في الفترة القادمة، والدور الكبير الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب، وتوثيق الفعاليات التي يقيمها على مستوى المحافظة، تحت رعاية النائب الدكتور نافع عبدالهادي، أمين الحزب بالجيزة.


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