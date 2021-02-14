وزير الرى يستعرض معدلات إنجاز المشروعات القومية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات ورؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة، وذلك لمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، ومتابعة الموقف المائي خلال الفترة الحالية.واستعرض وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.وأكد وزير الموارد المائية والرى، على أهمية المشروعات المنفذة فى ترشيد إستهلاك المياه، وعلى ضرورة الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحًا أن هذه النظم الحديثة في الري ستساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.كما أوضح وزير الري، إن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تأهيل حوالي 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها.