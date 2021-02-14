ابن عم أردوغان يقود وقفة احتجاجية ضد وول ستريت جورنال

اجتمعت مجموعة من الأتراك خارج مكتب نيويورك لصحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي للاحتجاج على نشر مقال رأي لنجم الدوري الأمريكي للمحترفين اينيس كانتر، وهو الناقد الصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقاد المجموعة خليل موتلو، وهو طبيب مقيم في ماساتشوستس وابن عم أردوغان، وهو شخصية رئيسية تقود الأنشطة السياسية المفتوحة والسرية نيابة عن أردوغان في الولايات المتحدة، وفقا لما نقله موقع نورديك مونيتور.وألقى موتلو كلمة، في الاحتجاج الذي حضره حوالي 10 من الأمريكيين الأتراك أدانوا صحيفة "وول ستريت جورنال" لتوفيرها منصة لكانتر، حيث وصفه بأنه "جندي لفتح الله جولن"، وهو رجل دين تركي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة وهو صاحب الحركة التي تزعم الحكومة التركية أنها كانت وراء محاولة انقلاب 2016.وفي مقالته الافتتاحية "الديمقراطية التركية ليست قضية ضائعة"، جادل كانتر بأن استعادة الديمقراطية التركية من شأنها أن تعزز المصالح الأمريكية في الخارج، واعتبر أن تركيا ليست قضية خاسرة ومسارها غير الديمقراطي لا يمكن أن يستمر طويلا، وبدعم من الحلفاء، على السيد أردوغان أن يفهم أن دفن الحريات له عواقب".موتلو هو الرئيس المشارك لمجموعة الضغط المؤيدة لأردوغان، واللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية (TASC) والرئيس السابق لمؤسسة توركن، وهي مؤسسة إسلامية مقرها نيويورك تعمل كقناة لتأثير أردوغان على المجتمع المسلم الأمريكي.تأسست توركين في عام 2014 من قبل مؤسسة أنصار، المشهورة بتورطها في التسهيل للعديد من حالات الاعتداء الجنسي، ومؤسسة خدمات الشباب والتعليم التركية (TÜRGEV)، وهي مؤسسة لها علاقات مباشرة مع عائلة أردوغان، حيث كان نجل الرئيس أردوغان، بلال أردوغان، أحد اثنين من الموقعين على إنشاء مؤسسة توركن.تصف مجموعة الضغط المؤيدة لأردوغان TASC، التي يقودها حاليًا موتلو، نفسها بأنها منظمة تركية-أمريكية للدفاع والتثقيف ومع ذلك، فمن المعروف أن الجماعة لها صلات مباشرة بالحكومة التركية ونشرت رسائل مؤيدة للحكومة في عملها.يقع مقر TASC في واشنطن العاصمة، وتحديدا في منزل مملوك للحكومة التركية، والتنظيم معروف بالتجمعات المؤيدة لأردوغان التي ينظمها في واشنطن ونيويورك، وفي الواقع، كان موتلو حاضرًا في تجمع لأنصار أردوغان أمام مقر إقامة السفير التركي في واشنطن في مايو 2017، حيث تحول التجمع إلى أعمال عنف بعد أن هاجم حراس أردوغان الشخصيين وبعض مؤيديه المتظاهرين المناهضين لأردوغان.