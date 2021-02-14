مركز الإمام الغزالى ينظم منتداه الحوارى اليوم عن التصوف

ينظم مركز الإمام الغزالي للفكر والثقافة بأكاديمية أهل الصفة، اليوم، المنتدى العلمي الحواري، تحت عنوان "التصوف بين فلسفة الأخلاق وعلوم التحقيق"، والذي يعقد على هامش المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لذكرى الإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم، بحضور العلامة المحدث الشيخ محمد عبدالباعث الكتاني، محدث الإسكندرية ومسندها، والدكتور طه رافع الرفاعي، مفتي الديار العراقية، والدكتور فتحي حجازي، الأستاذ بجامعة الأزهر.كما يحضر أيضًا الدكتور عبدالجليل ستلازر، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عبدالله شليفر، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عبدالحميد مدكور، الأستاذ بكلية دار العلوم وأمين عام مجمع اللغة العربية.يُدِيرُ المنتدى فضيلة الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر- مؤسس البيت المحمدي، ويبدأ البث في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، يوم الأحد الموافق 14 فبراير.