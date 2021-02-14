رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مركز الإمام الغزالى ينظم منتداه الحوارى اليوم عن التصوف

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:36 ص
رائد العشيرة المحمدية
رائد العشيرة المحمدية
كتب: عمرو رشدي
طباعة
ينظم مركز الإمام الغزالي للفكر والثقافة بأكاديمية أهل الصفة، اليوم، المنتدى العلمي الحواري، تحت عنوان "التصوف بين فلسفة الأخلاق وعلوم التحقيق"، والذي يعقد على هامش المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لذكرى الإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم، بحضور العلامة المحدث الشيخ محمد عبدالباعث الكتاني، محدث الإسكندرية ومسندها، والدكتور طه رافع الرفاعي، مفتي الديار العراقية، والدكتور فتحي حجازي، الأستاذ بجامعة الأزهر.

كما يحضر أيضًا الدكتور عبدالجليل ستلازر، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عبدالله شليفر، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عبدالحميد مدكور، الأستاذ بكلية دار العلوم وأمين عام مجمع اللغة العربية.

يُدِيرُ المنتدى فضيلة الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر- مؤسس البيت المحمدي، ويبدأ البث في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، يوم الأحد الموافق 14 فبراير.

موضوعات متعلقة

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

أول تعليق من بايدن على تبرئة ترامب

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

دراسة: مضادات الاكتئاب تعمل على تعزيز شفاء المفاصل المصابة بهشاشة العظام

أب يقتل زوجته وطفلتيه وحماته ثم ينتحر

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان

محمد حافظ رجب.. مات له 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة