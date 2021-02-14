موقع أوروبى يرشح مصر وجهة سياحية لراغبى قضاء إجازة شهر العسل

رشح الموقع الأوروبي"يورنيوز " مصر كوجهة سياحية مميزة وفاخرة للراغبين في قضاء إجازة شهر العسل، حيث اعتبر الموقع الأوروبي مصر بأنها وجهة سياحية توفر المتعة والتاريخ والإثارة.وقال الموقع الأوروبي إن مصر توفر جوا مثاليا للرغبين في قضاء إجازة شهر العسل، حيث توفر الرومانسية والتاريخ معا، وتابعت على كل الراغبين في قضاء إجازة شهر العسل زيارة مصر، لا سيما المقابر الملكية وتحديدا في وادي الملوك، فضلا عن عجائب مصر القديمة وتاريخها الفرعوني المميز.وتابع الموقع: بمكنك أيضًا ركوب الجمال على الرمال المصرية الذهبية، أو القيام برحلة نيلية في مياه نهر النيل، كما أنك ستقع في الحب حتما مع متاحف القاهرة ومساجدها القديمة العريقة، ومن ثم إنهاء رحلتك لمصر بالغوص في شواطئ مصر الزرقاء.