بايدن: اتهامات ترامب ليست موضع خلاف رغم التصويت بعدم إدانته

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه بالرغم من أن تصويت مجلس الشيوخ، اليوم، يئد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن جوهر التهمة ليس موضع خلاف.وأضاف بايدن، في تصريح له اليوم، حسب بيان للبيت الأبيض، أن تصويت اليوم، بموافقة 57 عضوا بمجلس الشيوخ، من بينهم 7 أعضاء جمهوريين، لإدانة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد على الديمقراطية الأمريكية يوم 6 يناير الماضي، جاء بعد تصويت سبقه بمجلس النواب من جانب الحزبين لصالح إدانته.وأوضح بايدن أنه حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة، مثل زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يرون أن ترامب كان مذنبا بارتكاب "تقصير مشين في أداء الواجب" وأنه "مسئول عمليا وأخلاقيا" عن إثارة العنف في مبنى الكابيتول، حسب قول ماكونيل.وأشار إلى "أن العنف والتطرف لا مكان لهما في أمريكا، وعلينا جميعا كأمريكيين، وخصوصا كقادة، مسئولية للدفاع عن الديمقراطية التي أثبتت تلك الأحداث أنها هشة وتحتاج دائما للدفاع عنها ويجب أن نتعاون جميعا في ذلك".