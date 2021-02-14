السعودية تمدد القيود على الأنشطة الترفيهية ضمن مكافحة كورونا
الأحد 14/فبراير/2021 - 06:55 ص
وكالاتطباعة
ذكرت وكالة الأنباء السعودية،اليوم الأحد، نقلا عن بيان لوزارة الداخلية، أن السلطات قررت تمديد
القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.
وفرضت السلطات مجموعة من إجراءات التمديد قبل عشرة أيام، وذكر بيان الوزارة أن من الممكن الإعلان عن تمديد جديد للقيود التي يبدأ العمل بها اعتبارا من العاشرة مساء الأحد.
القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.
وفرضت السلطات مجموعة من إجراءات التمديد قبل عشرة أيام، وذكر بيان الوزارة أن من الممكن الإعلان عن تمديد جديد للقيود التي يبدأ العمل بها اعتبارا من العاشرة مساء الأحد.