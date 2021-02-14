السعودية تمدد القيود على الأنشطة الترفيهية ضمن مكافحة كورونا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية،اليوم الأحد، نقلا عن بيان لوزارة الداخلية، أن السلطات قررت تمديدالقيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.وفرضت السلطات مجموعة من إجراءات التمديد قبل عشرة أيام، وذكر بيان الوزارة أن من الممكن الإعلان عن تمديد جديد للقيود التي يبدأ العمل بها اعتبارا من العاشرة مساء الأحد.