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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيانات رسمية: زيادة عدد المسجونين فى تركيا لـ4 أضعاف على مدار 11 عاما

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:41 ص
المسجونين فى تركيا
المسجونين فى تركيا
أمينة ذكى
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أفادت صحيفة سوزكو التركية نقلًا عن احصائيات رسمية من معهد الإحصاء التركي (TÜİK) بأن سجون تركيا سجلت تضاعفًا 4 مرات في عدد النزلاء الوافدين أو المسجونين سنويًا على مدار 11 عامًا الماضية.

وقالت إن ما مجموعه 281605 أشخاص دخلوا سجون البلاد في عام 2019، مقارنة بـ74404 أشخاص في عام 2009.

يأتي هذا فيم شهدت البلاد ارتفاعًا في الجرائم على مدار العقد الماضي، بما في ذلك القتل والسرقة والاعتداء الجنسي والجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفقًا لـTÜİK.

كما تم سجن ما مجموعه 1514 شخصًا بتهمة القتل في عام 2009، حيث تمت مضاعفة هذا الرقم بستة في عام 2019 إلى 9574.

قال سوزكو إن السجن بسبب الاعتداء الجنسي خلال هذا الوقت زاد بمقدار 10 أضعاف، حيث سجل 5800 في عام 2019، ارتفاعًا من 562 في عام 2009.

وفي الوقت نفسه، ازدادت حالات الحبس المرتبطة بالسرقة بمقدار 7 أضعاف خلال نفس الفترة، بينما زاد السجن بتهمة تجارة المخدرات بمقدار 11 ضعفًا.

يأتي هذا فيما احتلت تركيا المرتبة الثانية في معدل الحبس، عدد المسجونين لكل 100 ألف من السكان، مع احتلال الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019، فيما بلغ معدل الحبس في تركيا 430 سجينًا لكل 100000 في عام 2019.

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