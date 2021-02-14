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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية إلى الإسكندرية ويدشن كنيستين

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:55 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، زيارته الرعوية إلى الإسكندرية والتي تستمر على مدار يومين.

وخلال الزيارة يدشن البابا تواضروس الثاني، كنيستي السيدة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود، وكنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية.

وتعد هذه الزيارة الثانية للبابا تواضروس الثاني إلى الإسكندرية خلال عام 2021، حيث ترأس في يناير الماضي صلوات عيد الغطاس المجيد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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