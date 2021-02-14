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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. انتهاء مهلة البابا للأساقفة لإبداء الرأى حول الرسامات الجديدة

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:43 ص
ا البابا تواضروس
ا البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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تنتهي اليوم الأحد المهلة التي منحها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للآباء أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إبداء ملاحظاتهم حول أسماء الأساقفة الجدد المقرر سيامتهم في 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، خطابًا لآباء المجمع المقدس لاستطلاع آرائهم في الرهبان المرشحين للتجليس والرسامة يومي 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وضمت القائمة التى حصلت «الدستور» على نسخة منها، تجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا فى المنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفًا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفًا ورئيس لدير للأنبا بيشوي، والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفًا على إبراشية شرق النيل، بالإضافة إلى رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفًا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مارس المقبل رسامات الأساقفة الجدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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