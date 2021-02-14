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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق من بايدن على تبرئة ترامب

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:55 ص
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
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في أول تعليق عل تبرئة ترامب من تهمة التحريض على أحداث الكابيتول، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن 57 عضوا في مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك سبعة أعضاء جمهوريين.

وأشار بايدن، في بيان له، إلى أنه رغم عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد الذي وصفه بـ "المميت على الديمقراطية الأمريكية"، فإن حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب كان مذنبا بارتكابه تقصيرا مشينا في أداء واجبه، ومسؤولا عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكونجرس.

وأوضح بايدن أن هذا الفصل "الحزين" من تاريخ البلاد، يؤشر إلى أن "الديمقراطية هشة"، وأنه يجب دائما الدفاع عنها، مشددا على أنه لا مكان للعنف والتطرف في الولايات المتحدة.

يأتي هذا فيما برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، أمس السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا بعدما رفض الجمهوريون إدانته بشأن دوره في الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس.

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