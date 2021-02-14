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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى: لدينا مخاوف عميقة بسبب كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:16 ص
جيك سوليفان
جيك سوليفان
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن مهمة منظمة الصحة العالمية لم تكن أكثر أهمية مما هي عليه الآن، لكن هناك مخاوف عميقة لدى الإدارة الأمريكية بشأن تقرير المنظمة حول بدء ظهور جائحة كورونا.

وأضاف سوليفان - في تصريحات نقلها بيان أصدره البيت الأبيض اليوم الأحد - أن الإدارة الأمريكية تكن عميق الاحترام لخبراء المنظمة ولما يقومون به من عمل بصورة يومية لمحاربة جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وتعزيز مستوى الصحة العالمية والأمن الصحي، موضحا أن هذا هو السبب في أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدل عن قرار إدارة ترامب السابقة بالانسحاب من عضوية منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن عودة الارتباط بالمنظمة يعني - أيضا - أنه من الضروري أن تصل إلى أعلى المعايير، وفي هذه اللحظة الحساسة، فإن حماية مصداقية المنظمة تمثل أولوية أساسية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها مخاوف عميقة بشأن الأسلوب، الذي استخدمته المنظمة في التواصل بشأن التحقيق في المعطيات المبكرة للتحقيق الخاص بالجائحة، كما أن هناك تساؤلات بشأن العملية التي استخدمت للتوصل إلى تلك المعطيات.

ونبه سوليفان إلى أنه من اللازم أن يكون هذا التقرير مستقلا وألا يتم التدخل فيما يتوصل إليها الخبراء، وأنه لفهم أفضل لهذه الجائحة والاستعداد للجائحة المقبلة، فإنه يتعين على الصين أن تتيح بياناتها من الأيام الأولى لاندلاع الجائحة، كما أن على جميع الدول، ومنها الصين، المشاركة في عملية شفافة وقوية لمنع والاستجابة للطوارئ الصحية حتى يتعلم العالم أكبر قدر ممكن عن ظروف تلك الجائحة خلال أقرب وقت متاح.

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