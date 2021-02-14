استمرار عرض مسرحية «ريسايكل» لموسم رابع بمسرح الطليعة

أعلن مسرح الطليعة، التابع للبيت الفني للمسرح، استمرار عرض مسرحية «ريسايكل» لموسم رابع، اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العرض الفترة الماضية.و«ريسايكل» عرض مسرحي نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة، قام بالتدريب فيها الفنانون: «محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم»، ويتناول العرض المسرحي في إطار اجتماعي كوميدي فكرة إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته.ويطرح العرض تساؤل هل يعود الإنسان لإنسانيته مرة أخرى من خلال مجموعة من الاسكتشات يتم تقديمها ضمن الأحداث.والمسرحية إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، إعداد موسيقى محمد سراج، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير، بطولة صلاح الدالي، نانسي نبيل، آية خميس، أسامة أشرف، محمد سراج، أمل نور الدين، ياسمين خطاب، حسام التوني، حسام إبراهيم.