رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استمرار عرض مسرحية «ريسايكل» لموسم رابع بمسرح الطليعة

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:07 ص
مسرح الطليعة
مسرح الطليعة
أ ش أ
طباعة
أعلن مسرح الطليعة، التابع للبيت الفني للمسرح، استمرار عرض مسرحية «ريسايكل» لموسم رابع، اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العرض الفترة الماضية.

و«ريسايكل» عرض مسرحي نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة، قام بالتدريب فيها الفنانون: «محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم»، ويتناول العرض المسرحي في إطار اجتماعي كوميدي فكرة إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته.

ويطرح العرض تساؤل هل يعود الإنسان لإنسانيته مرة أخرى من خلال مجموعة من الاسكتشات يتم تقديمها ضمن الأحداث.

والمسرحية إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، إعداد موسيقى محمد سراج، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير، بطولة صلاح الدالي، نانسي نبيل، آية خميس، أسامة أشرف، محمد سراج، أمل نور الدين، ياسمين خطاب، حسام التوني، حسام إبراهيم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

أول تعليق من بايدن على تبرئة ترامب

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

دراسة: مضادات الاكتئاب تعمل على تعزيز شفاء المفاصل المصابة بهشاشة العظام

أب يقتل زوجته وطفلتيه وحماته ثم ينتحر

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان

محمد حافظ رجب.. مات له 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة