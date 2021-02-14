ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال السحر بالشرقية

تلقى مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز، بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائدًا إلى منزله، شاهد أحد الأشخاص أمام أحد المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالى، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وانصرافه قبل وصول القوات، وبسؤال كلٍ من مسئول الدفن بالمقابر، وعاملة بخدمة المقابر، أيدا ما جاء بأقوال المبلغ وأضافا بأن المقبرتين خاليتين من الموتى.وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (حلاق، مقيم بدائرة المركز) ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.