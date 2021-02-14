ضبط سيارة نقل بأسوان محملة بـ 164500 علبة سجائر مهربة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفوا بمديرية أسوان من ضبط (164500 علبة سجائر ماركات مختلفة) مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية.يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط السلع المهربة جمركيًا مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق.وتم تحريز المضبوطات بحوزة شخصين أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما، وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة المركز.وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وأنها مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.