ضبط طرفى مشاجرة «الكهربائى وسائق التوك توك» بالبدرشين

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بشأن تعدّي 3 أشخاص على عامل لمحاولة سرقة هاتفه المحمول وقتل نجل عمته أمام المارة بمنطقة البدرشين.وقال المصدر الأمني إن الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة مطلع الشهر الجاري بين طرف أول "كهربائي" توفى إثر إصابته بجرح طعني، نجل خال الأول، وطرف ثانٍ وهو نجار مسلح، سائق "توك توك"، وتدخل باقى الأطراف لمناصرة ذويهم.وأرجع سبب المشادة إلى رفض الثاني استقلال مركبة "التوك توك" قيادة "السائق" ما أدى إلى تعدّي "النجار المسلح" على الكهربائي بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته.من جانبها، ضبطت القوات الأمنية طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.