تركيا تسجل 93 وفاة و7706 إصابات بكورونا

سجلت تركيا، اليوم السبت، 93 وفاة و7 آلاف و706 إصابات بفيروس كورونا جاء ذلك في البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، حول إحصاءات الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وارتفع إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و377، فيما بلغت حصيلة الإصابات مليونين و579 ألفا و.896كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى مليونين و468 ألفا و419، إثر تسجيل شفاء وانتهاء الحجر الصحى 7 آلاف و215 حالة.وتجاوز عدد اختبارات الكشف عن الفيروس 31 مليونا و412 ألفا، بعد إجراء أكثر من 123 ألف اختبار.