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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل 93 وفاة و7706 إصابات بكورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:52 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
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سجلت تركيا، اليوم السبت، 93 وفاة و7 آلاف و706 إصابات بفيروس كورونا جاء ذلك في البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، حول إحصاءات الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و377، فيما بلغت حصيلة الإصابات مليونين و579 ألفا و.896

كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى مليونين و468 ألفا و419، إثر تسجيل شفاء وانتهاء الحجر الصحى 7 آلاف و215 حالة.

وتجاوز عدد اختبارات الكشف عن الفيروس 31 مليونا و412 ألفا، بعد إجراء أكثر من 123 ألف اختبار.

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