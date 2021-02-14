أستراليا: إصابات كورونا تتجاوز 28 ألفا والوفيات 909 حالات

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا 28 ألفا و892 إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم بتوقيت سيدني.وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 909 حالات وفاة، وذلك حسبما ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى تعافى 26 ألفا و116 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.وقد مر حوالى 54 أسبوعا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بكورونا فى أستراليا.