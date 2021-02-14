وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد طائرة رياضية لقي مصرعه في حادث تحطم قرب مدينة جروننجن الهولندية.وحسبما أفاد موقع "فرانس برس"، تحطمت الطائرة إلى عدة أجزاء حيث اصطدمت ببرج بالقرب من مزرعة ولم يكن هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة، وأعلنت الشرطة أنها بدأت التحقيق في الحادث.