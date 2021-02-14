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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلوسى: ما رأيناه اليوم كان مجموعة «جبانة» من الجمهوريين

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:44 ص
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وكالات
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعليقا على قرار تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من التهم الموجهة إليه، إن "ما رأيناه اليوم كان مجموعة جبانة من الجمهوريين".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، وجهت بيلوسي حديثها للجمهوريين المصوتين لصالح تبرئة ترامب قائلة: "يقف هناك ويوجه لائحة الاتهام هذه ضد الرئيس ثم يقول لكن لا يمكنني التصويت لصالحها لأنها تأتي بعد الحقيقة".

وأضافت: "بالنسبة لميتش ماكونيل.. هذا الموقف لم يكن ليتم سماعه منه قبل العشرين من يناير في مجلس الشيوخ".

وتابعت: "ما رأيناه في مجلس الشيوخ اليوم كان مجموعة جبانة من الجمهوريين الذين ليس لديهم على ما يبدو خيارات، لأنهم كانوا يخشون الدفاع عن وظيفتهم، والمؤسسة التي يخدمون فيها".

واعتبرت أن تصريح ماكونيل الذي قال فيه إن ترامب ما زال مسئولا جنائيا أو مدنيا عن أفعاله في منصبه، كان "خطابا مخادعا".

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