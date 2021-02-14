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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلة طبية: تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا سيفشل فى القضاء على الجائحة

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:48 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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حذر فريق من الخبراء في رسالة مفتوحة نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، من أن تطوير لقاحات جديدة ضد كوفيد-19 سيفشل في القضاء على جائحة كورونا، ما لم يكن هناك توزيع منصف للقاحات.

وورد في الرسالة: "ما لم تتوزع اللقاحات بشكل أكثر إنصافا، قد تمر سنوات قبل السيطرة على فيروس كورونا على المستوى العالمي"، في وقت تفكر فيه دول عدة في اعتماد فكرة "جواز السفر اللقاحي" عند استئناف السفر الدولي.

وأضاف الخبراء في رسالتهم أن تخزين اللقاحات في البلدان الأكثر ثراء لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد حالة الطوارئ الصحية العالمية.

وحذروا من أن "قومية اللقاح" قد تؤدي إلى فشل مبادرة "كوفاكس" الهادفة إلى إيصال اللقاحات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه نقصا هائلا في الجرعات.

وقال المعد الرئيسي للرسالة أوليفييه ووترز من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: "الحقيقة الصارخة هي أن العالم يحتاج الآن إلى جرعات أكبر من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 أكثر من أي لقاح آخر في التاريخ، من أجل تحصين عدد كاف من الناس لتحقيق مناعة عالمية".

ودعت الرسالة الشركات المصنعة إلى تسريع نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لمساعدتها على إنتاج الجرعات محليا، إضافة إلى تحديد الأسعار لما وصفته باللقاحات "باهظة الثمن" الموجودة في السوق.

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