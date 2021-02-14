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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يتسلم الدفعة الأولى من لقاح «فايزر»

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:13 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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تسلم لبنان الدفعة الأولى من لقاح "فايزر" على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن "الحكومة اللبنانية استطاعت تحقيق هذا الحلم رغم كل التحديات".

وأضاف: "هذا الحلم قد تحقق اليوم بدعم كل شركائنا الأمميين والدوليين، وهذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على مصداقية وزارة الصحة العامة وليس على جهودي الشخصية".

وتابع: "نحن اليوم معنيون بكل المقيمين على الأراضي اللبنانية، البعثات الدولية والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وكل المقيمين من الجنسيات كافة على الأرض اللبنانية، وإن استراتيجيتنا لمكافحة الوباء كما قلت، تعتمد على المعايير الدولية والمرجعيات الصحية والطبية العالمية".

وأضاف: "خلال ثلاثة أسابيع سنستطيع أن نحصنهم جميعا، وبالتالي فهذه دعوة إلى كل المواطنين المترددين لتسجيل أسمائهم (ضمن برنامج حملات التطعيم)".

وكان السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف أعلن عن مباحثات جارية مع السلطات اللبنانية بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى لبنان.

وقال: "هناك تقدم جيد على صعيد اللقاحات في لبنان، وتم تبنّي قانون ذي صلة، حيث سمحت الحكومة اللبنانية باستيراد واستخدام اللقاحات، بما فيها "سبوتنيك V" الروسي".

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