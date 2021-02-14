قبول استقالة نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد تهديده لمراسلة صحفية

أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأنه تم قبول استقالة تي جيه دوكلو نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قررت تعليق عمل نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض تي جي دكلو لمدة أسبوع، بعد تهديده لأحد الصحفيين، حسب موقع "فانيتي فير".وأوضح الموقع أن دكلو هدد بـ"تلطيخ سمعة" صحفية تعمل لمجلة "بوليتيكو"، على خلفية متابعة علاقة شخصية لدكلو، مع صحفية تعمل لموقع "أكسيوس".وكان بايدن قد حذر في اليوم الأول من توليه مهامه بالبيت الأبيض من أنه لن يتسامح مع أي موظف يسيء معاملة زميله، حيث قال: "أنا لا أمزح.. إذا سمعت أنك تعامل زميلا آخر بقلة احترام، سأطردك على الفور".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "دكلو اعتذر للمراسلة، وأقر بأن ذلك ليس السلوك الذي حدده الرئيس بايدن".وتأتي هذه التطورات بعد فترة شهدت فيها العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والصحافة، توترات كبيرة.