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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يرشح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل الخارجية للشؤون السياسية

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:38 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن رشح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نشر البيت الأبيض في بيان على موقعه الرسمي الترشيحات المرسلة إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم ترشيح روهيت شوبرا لمنصب مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك لمدة خمس سنوات، وراشيل ليلاند ليفين لتكون مساعدة لوزير الصحة والخدمات الإنسانية.

ولفت إلى أن بايدن رشح بريان ب. ماكيون لمنصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وجولي سو لمنصب نائب وزير العمل، وبولي إلين توتنبرغ لمنصب نائب وزير النقل، وديفيد تورك لمنصب نائب وزير الطاقة.

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