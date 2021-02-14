كيف يمكنك استعادة حاستى «الشم» و«التذوق» بعد التعافى من كورونا؟

يشعر الكثيرون بالقلق والحيرة، بسبب انعدام حاستى الشم والتذوق، حيث إنه من أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهو فقدان حاستي الشم والتذوق، ولكن قد يكون الأمر أبسط من ذلك بكثير، فأنه باتباع مجموعة من الطرق، يمكن استعادة حاستي الشم والتذوق، في مرحلة التعافي.طرق استعادة حاستي الشم والتذوق:- توفير رطوبة الهواء بتاع نظام غذائي صحي ومفيد.- اهتم برش تجويف الأنف بمحلول ملح البحر لاستعادة حاستي الشم والتذوق.-يمكن استخدام مستحضرات طبية (قطرات) تضيق الأوعية الدموية في الأنف.- الحرص على شراب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم.- استبدال الزيوت العطرية بأي شيء ذي رائحة مميزة، مثل القهوة أو التوابل.- الابتعاد عن التدخين وتجنب شراب المواد الكحولية.- العلاج الطبيعي بالرائحة للأنف من خلال التدريب على الشم، ويتطلب العمل مع 4 زيوت أساسية، وهي زيوت الورد والليمون والقرنفل والأوكالبتوس، لتحفيز وتضخيم الأعصاب في الأنف المسؤولة عن الرائحة.نصائح للوقاية من كورونا- احرص على تعقيم الأيدي بواسطة الكحول، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.- في حالة ظهور أي أعراض مفاجئة مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة، اعزل نفسك فورا عن باقى أفراد عائلتك.-عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا واغسل يديك.- تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال، والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام).