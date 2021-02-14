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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن: الدبلوماسية هى المسار الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووى

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:34 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الدبلوماسية المبدئية" هي المسار الأفضل لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال بلينكن: "يسعدني أن أرى المبعوث الخاص لإيران روب مالي يباشر في بداية رائعة بوزارة الخارجية".

وأضاف: "الدبلوماسية المبدئية هي أفضل مسار لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في 11 فبراير الحالي أن طهران لم تشهد حتى الآن من الإدارة الأمريكية الجديدة أي بادرة لتغيير سياساتها، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى خطوات عملية من واشنطن، وليس مجرد تصريحات.

ومن جانبها حذرت موسكو الإدارة الأمريكية من المماطلة في رفع العقوبات عن طهران، مقرة مع ذلك باستحالة رفعها دفعة واحدة، كما دعت إيران إلى التحلي بضبط النفس بعدما استأنفت تخصيب اليورانيوم.

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