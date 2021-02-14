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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ108.34 مليون ووفياته مليونان و490471

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:29 ص
كورونا عالميا
كورونا عالميا
وكالات
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أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن ما يربو على 108.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و490471 حالة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة

الدول والمناطق إجمالي الوفيات وعدد الإصابات
الولايات المتحدة 481258 27561561
الهند 155550 10892746
البرازيل 237489 9765455
روسيا 185123 4057698
بريطانيا 116287 4013799
فرنسا 81448 3427386
إسبانيا 64747 3056035
إيطاليا 93045 2697296
تركيا 27284 2572190
ألمانيا 64349 2322814

وفي ما يلي قائمة الدول العربية:

28- العراق 13164 641628
34- المغرب 8450 477656
39- السعودية 6429 372410
40– الأردن 4433 343563
41- الإمارات 1001 342974
42- لبنان 3915 334093

وأشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل بلد على حدة.

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