إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ108.34 مليون ووفياته مليونان و490471

أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن ما يربو على 108.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و490471 حالة.وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابةالدول والمناطق إجمالي الوفيات وعدد الإصاباتالولايات المتحدة 481258 27561561الهند 155550 10892746البرازيل 237489 9765455روسيا 185123 4057698بريطانيا 116287 4013799فرنسا 81448 3427386إسبانيا 64747 3056035إيطاليا 93045 2697296تركيا 27284 2572190ألمانيا 64349 2322814وفي ما يلي قائمة الدول العربية:28- العراق 13164 64162834- المغرب 8450 47765639- السعودية 6429 37241040– الأردن 4433 34356341- الإمارات 1001 34297442- لبنان 3915 334093وأشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل بلد على حدة.