رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل أولى وفيات إيبولا فى غينيا كوناكرى منذ عام 2016

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:39 ص
كورونا في إيبولا
كورونا في إيبولا
وكالات
طباعة
أعلن معهد الصحة الدنماركي، اليوم الأحد، اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي سجلت لأول مرة في بريطانيا، لدى أكثر من 25% من مصابي كورونا.

وأشارت التقارير الأولية للمعهد إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي.1.1.7" بين 28.5% من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من شهر فبراير وحتى الـ12 منه".

ولفت إلى أنه تم رصد الطفرة البريطانية من الفيروس لأول مرة بالدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر، موضحة أنه حتى الآن، تم اكتشاف السلالة المتحورة لدى 1859 شخصا في الدنمارك.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل هيثم الحريري بكفالة ألف جنيه

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

دراسة: مضادات الاكتئاب تعمل على تعزيز شفاء المفاصل المصابة بهشاشة العظام

أب يقتل زوجته وطفلتيه وحماته ثم ينتحر

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان

محمد حافظ رجب.. مات له 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة